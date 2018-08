Noch ein Trump-Vertrauter sucht in Schweigegeld-Affäre Zusammenarbeit mit Justiz

Ein weiterer Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump will in der Affäre um Schweigegeldzahlungen an zwei mutmaßliche Ex-Geliebte mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Wie US-Medien am Freitag berichteten, handelt es sich um Trumps engen Vertrauten Allen Weisselberg, den langjährigen Finanzdirektor der Trump Organization. Die Staatsanwaltschaft verlieh ihm nach Angaben des "Wall Street Journal" als Gegenleistung für Informationen über Trumps ehemaligen Anwalt Michael Cohen und das Schweigegeld strafrechtliche Immunität.

Im Fernsehsender CNBC hieß es, die Ermittler hätten beim Bundesgericht in Manhattan Dokumente registrieren lassen, denen zufolge ein Führungsmitglied der Trump-Organization Anweisung gab, Cohen eine der beiden Schweigegeldzahlungen zurückzuerstatten. Den Namen des Führungsmitglieds nannte der Sender nicht.

Der 71-jährige Weisselberg arbeitete seit Jahrzehnten für Trump und dessen Vater Frederick. Er gilt als "Treuester der Treuen" aus der Entourage des US-Präsidenten. Nachdem Trump im Januar 2017 ins Weiße Haus einzog, war er zusammen mit dessen Söhnen für die Verwaltung des Privatvermögens des Immobilienmilliardärs zuständig.

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass auch der langjährige Trump-Freund und Verleger der Illustrierten "National Enquirer", David Pecker, der Staatsanwaltschaft im Gegenzug für strafrechtliche Immunität Informationen liefern wolle. Auch der Chefredakteur des "National Enquirer", Dylan Howard, erhielt demnach Immunität.

Pecker und Howard könnten Beweise zu Trumps Wissen über Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das einstige "Playboy"-Model Karen McDougal liefern, hieß es in den Medien. Laut "Wall Street Journal" sollen Pecker und Howard in beide Schweigegeld-Deals verwickelt sein.

Cohen hatte Trump am Dienstag vor Gericht vorgeworfen, ihn mit Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen beauftragt zu haben. Die Zahlungen hätten gegen die Regeln zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Bei den beiden von Cohen namentlich nicht genannten Frauen soll es sich um Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, und McDougal handeln.

McDougal hatte während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 die Rechte an ihrer Geschichte für 150.000 Dollar an den "National Enquirer" verkauft. Die Zeitschrift entschied aber letztlich, nicht über die angebliche Affäre zu berichten.

Zwar sind Schweigegeldzahlungen als solche nicht illegal - die US-Justiz argumentiert aber, dass es sich dabei de facto um Wahlkampfausgaben gehandelt habe, die als solche hätten deklariert werden müssen.