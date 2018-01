Nord- und Südkorea werden bei Olympia-Eröffnungsfeier gemeinsam einlaufen

Nord- und Südkorea werden bei den Olympischen Winterspielen im Februar bei der Eröffnungsfeier gemeinsam einlaufen und zusammen ein Damen-Eishockey-Team stellen. Insgesamt wird Nordkorea bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang mit 22 Sportlern in drei Disziplinen vertreten sein, wie der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Samstag nach einem Treffen in Lausanne bekanntgab. Bach sprach von einem "Meilenstein".

An dem Treffen hatten ranghohe Vertreter beider Länder, des IOC sowie der Olympia-Organisatoren teilgenommen. Die Teilnahme Nordkoreas an dem Sportereignis in Südkorea gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten.