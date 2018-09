Nord- und Südkorea wollen gemeinsames Verbindungsbüro eröffnen

Nord- und Südkorea wollen nach Angaben aus Seoul noch in dieser Woche ein gemeinsames Verbindungsbüro eröffnen, um die grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Das Büro solle einen "rund um die Uhr" aktiven Kommunikationskanal schaffen, um das Verhältnis zwischen den beiden Staaten zu verbessern, militärische Spannungen abzubauen und die Verbindungen zwischen Pjöngjang und den USA zu fördern, erklärte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Mittwoch.

Dem Ministerium zufolge soll das Büro in Kaesong in Nordkorea direkt nach seiner Eröffnung am Freitag die Arbeit aufnehmen. Beide Seiten entsenden demnach rund 20 Beamte. Seoul erwarte, "dass die Beziehungen dadurch rund um die Uhr 365 Tage im Jahr auf stabile Weise geregelt werden", hieß es.

Die Staatschefs von Nord- und Südkorea, Kim Jong Un und Moon Jae In, waren im April das erste Mal zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Das Treffen in Panmunjom hatte dem Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni den Weg gebahnt. Im Mai trafen Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammen.