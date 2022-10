Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ins Meer

Nordkorea hat am Donnerstag erneut zwei ballistische Rakete abgefeuert. Dabei handelte es sich um ballistische Kurzstrecken-Raketen, die ins Meer vor der Ostküste Nordkoreas geschossen wurden, wie der südkoreanische Generalstab mitteilte.

In den vergangenen Tagen hatte Nordkorea bereits mehrere ballistische Raketen abgefeuert, seit Jahresbeginn nahm das Land eine Rekordzahl an Raketentests vor. Am Dienstag feuerte Pjöngjang erstmals seit fünf Jahren eine Rakete über Japan hinweg ab, was international Empörung auslöste.

Südkorea und die USA reagierten darauf mit dem Abschuss eigener Raketen. Der UN-Sicherheitsrat wollte sich am Mittwoch (Ortszeit) mit der Lage befassen.