Nordkorea setzt Atom- und Raketentests aus

Nebeneinkünfte aus selbständiger Tätigkeit - wie hoch?

Hallo, habe folgende Frage: Mein Mann hat ein Jahreseinkommen aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 30.000,00 €. Jetzt möchte er sich nebenher selbständig machen. Kann mir bitte jemand sagen, mit wie viel Prozent das Einkommen aus selbständiger Arbeit versteuert wird? Oder verstehe ich es so richtig: Beispiel: monatlich ca. 600,00 Im Jahr ca. 7.200,00 € abzüglich ca. 40 % für Steuern (Einkommenssteuer, Soli, Pflege) 2.880,00 € also würden bei der Rechnung ca. 4.320,00 € als "Gewinn" übrig bleiben. Würde das so stimmen? Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für Ihre Hilfe.