Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Thomas Kutschaty zurückgetreten

Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Der 54-Jährige gab dies in Düsseldorf bekannt, nachdem er am Mittwoch parteiintern mit seinem Vorschlag für die Neubesetzung des SPD-Generalsekretärspostens gescheitert war. Ein Landesparteitag am 6. Mai muss nun über die künftige Führung entscheiden. Über seine Zukunft als Vorsitzender der Landtagsfraktion will Kutschaty gesondert mit der Fraktion beraten.