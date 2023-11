Norwegischer Kronprinz Haakon startet Deutschland-Besuch in München

Der norwegische Kronprinz Haakon ist am Montag zu seinem Deutschland-Besuch in München gelandet. Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mitteilte, wurde der Kronprinz vom Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), am Flughafen begrüßt. Am Abend sollte ein festliches Abendessen mit Söder in der Residenz stattfinden.