Nouripour schließt nach Grünen-Beschluss Weiterbetrieb von mehr als zwei Akw aus

Grünen-Chef Omid Nouripour schließt nach dem Parteitagsbeschluss zur Atompolitik einen Weiterbetrieb von mehr als zwei Atomkraftwerken nach dem 31. Dezember aus. Nouripour stellte sich damit in den Sendern RTL und ntv gegen weitergehende Forderungen der FDP - diese will daran jedoch festhalten. Die Delegierten des Grünen-Bundesparteitags in Bonn hatten lediglich einer begrenzten Einsatzbereitschaft für zwei süddeutsche Akw zugestimmt.