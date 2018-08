NRW-Regierungschef Laschet bittet für Fehler bei Gladbeck-Drama um Vergebung

30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck hat die nordrhein-westfälische Regierung gegenüber den Hinterbliebenen der Todesopfer "Fehleinschätzungen" der Behörden eingestanden. "Es ist die oberste Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen", erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag anlässlich einer Gedenkveranstaltung im niedersächsischen Heiligenrode. "Dies ist ihm in Gladbeck und in den dramatischen Stunden danach nicht gelungen."

Er sehe sich daher "in der Pflicht, die Angehörigen um Vergebung dafür zu bitten, dass der Staat vor 30 Jahren nicht den Schutz bieten konnte, den die Opfer dieses schrecklichen Verbrechens verdient gehabt hätten", erklärte Laschet weiter. Ursache sei eine Verkettung von "Fehleinschätzungen" gewesen, an der auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen "seinen Anteil" gehabt habe. Der Schritt komme inzwischen "vielleicht zu spät", er sei aber erforderlich.

Laschet nahm am Donnerstagnachmittag an einem Gedenken am Grab der damals getöteten jungen Geisel Silke Bischoff teil, die in Heiligenrode bei Bremen beerdigt wurde. Dabei waren auch der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und die niedersächsische Europaministerin Birgit Honé (beide SPD). Auch die Polizei ihrer Länder war damals mit der tagelangen Irrfahrt der beiden Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski befasst.

Sieling kündigte an, in seinem Bundesland einen "Erinnerungsort" für die Opfer zu schaffen. Bereits im Frühjahr habe sich der Bremer Senat erneut mit dem Geschehen befasst und die Hinterbliebenen erneut um Vergebung gebeten. "Aus heutiger Sicht sind damals viele Fehler gemacht worden - von der Polizei, von den Medien und insbesondere im Umgang mit den Betroffenen und Hinterbliebenen", erklärte der Bürgermeister der Hansestadt.

Das Geiseldrama von Gladbeck war eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der jüngeren deutschen Geschichte. Die vorbestraften Kriminellen Rösner und Degowski waren nach einem Banküberfall am 16. August 1988 in der Ruhrgebietsstadt Gladbeck mit wechselnden Geiseln und Fahrzeugen 54 Stunden lang durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und die angrenzenden Niederlande gefahren.

Währenddessen töteten sie zwei ihrer Geiseln. Außerdem starb ein Polizist während des Einsatzes bei einem Verkehrsunfall. Auf Seiten der Behörden gab es Versäumnisse. So war die Polizei organisatorisch nicht auf derart komplexe Lagen vorbereitet, Gelegenheiten für Zugriffe wurden versäumt. Zu gravierendem Fehlverhalten kam es auch bei Journalisten. Sie hielten keinerlei Distanz, interviewten die zwei Täter und behinderten die Polizei.

Bereits zuvor hatte Laschet im Deutschlandfunk angekündigt, die Mutter von Bischoff im Namen des Landes um Vergebung zu bitten. Dies habe die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen anders als die in Bremen lange versäumt. Er wolle dies daher nun "korrigieren".

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bezeichnete das Geiseldrama im "Kölner Stadtanzeiger" als "Weckruf" für die Landespolizei. Anders die Politik habe diese relativ schnell ihre Lehren gezogen. Anfang der 90er Jahre sei bei den Einsatzkräften "so manches im Verborgenen verändert" worden, sagte Reul. So gelte seitdem der Grundsatz, derartige Einsatzlagen möglichst schon am ersten Tatort zu beenden und diese gar nicht "mobil" werden zu lassen.

Der damalige Kölner Polizeieinsatzleiter Winrich Granitzka äußerte derweil Zweifel an der Resozialisierbarkeit der Täter. "Ich bin kein Richter und akzeptiere unsere Gesetzeslage, aber ich finde die Freilassung von Degowski nicht richtig", sagte der 75-Jährige der "Heilbronner Stimme". Degowski war Anfang 2018 nach fast 30 Jahren entlassen worden, Rösner sitzt weiter in Haft.

Der Vorsitzende Richter im damaligen Strafprozess gegen Rösner und Degowski, Rudolf Esders, sieht dagegen Chancen auf einen Neustart nach der Haft. "Die beiden sind ja nun älter geworden", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Er habe deren weiteren Weg aber nicht verfolgt, betonte er. Wenn die zuständige Vollstreckungskammer bei Gericht bei Degowski zu ihrer Entscheidung gekommen sei, werde dies jedoch "wohl richtig sein".