Nur jede dritte Firma kommuniziert überwiegend digital mit Ämtern und Behörden

Weniger als jedes dritte Unternehmen in Deutschland kommuniziert einer Umfrage zufolge überwiegend digital mit Ämtern und Behörden. In der am Montag vorgestellten Befragung des Digitalverbandes Bitkom gab kein einziger Betrieb an, ausschließlich digital mit Behörden zu kommunizieren. 31 Prozent der Teilnehmer sagten, sie müssten gelegentlich auf Brief oder Fax zurückgreifen.