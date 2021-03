Nur über 55-Jährige sollen Astrazeneca in Frankreich erhalten

In Frankreich sollen nur noch Menschen ab dem Alter von 55 Jahren den Impfstoff von Astrazeneca erhalten. Das empfahl die Gesundheitsbehörde (HAS) des Landes am Freitag in Paris.

In Frankreich sollen nur noch Menschen ab dem Alter von 55 Jahren den Impfstoff von Astrazeneca erhalten. Das empfahl die Gesundheitsbehörde (HAS) des Landes am Freitag in Paris. Grund für die Empfehlung sind Berichte über lebensgefährliche Blutgerinnsel nach Impfungen jüngerer Menschen.

Die französische Gesundheitsbehörde empfahl der Regierung zugleich, das Astrazeneca-Vakzin "unverzüglich" wieder zu verabreichen. Um Vertrauen zu wecken, wollte sich auch Premierminister Jean Castex mit dem Vakzin impfen lassen. Castex ist 55 Jahre alt.

Der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zufolge waren vor allem bei Frauen unter 55 Jahren nach Impfungen lebensgefährliche Blutgerinnsel im Gehirn aufgetreten. Insgesamt hatte die EMA das Präparat von Astrazeneca aber als "sicher und wirksam" bewertet. In Frankreich wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde drei Fälle von Blutgerinnseln nach Impfungen gezählt.