Oberbürgermeisterwahl in Tübingen entscheidet über politische Zukunft Palmers

Im baden-württembergischen Tübingen wird am Sonntag (08.00 Uhr) ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bundesweit bekannte Amtsinhaber Boris Palmer (Grüne) steht nach 16 Jahren zum dritten Mal zur Wahl. Der 50-Jährige tritt wegen eines Parteiordnungsverfahrens diesmal als unabhängiger Kandidat an. Für die Grünen möchte die Kommunalpolitikerin Ulrike Baumgärtner an die Spitze der Stadtverwaltung. Die SPD schickt Sofie Geisel ins Rennen, die in den vergangenen Jahren in leitender Position beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin arbeitete.