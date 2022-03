Oberpfälzer Polizei findet ausgewachsenen Puma in Kleinwagen

Puma in einer Rettungsstation in den Niederlanden

In Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz hat eine Polizeistreife in einem Kleinwagen einen ausgewachsenen Puma gefunden.

In Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz hat eine Polizeistreife in einem Kleinwagen einen ausgewachsenen Puma gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein Mann das Tier aus Tschechien mitgebracht, um es zu Hause zu halten, teilte die Polizei am Mittwoch in Regensburg mit. Es sei fünf Jahre alt und wiege etwa 40 Kilogramm. Die Polizisten kontrollierten den Wagen am Dienstagabend und sahen darin den Puma, der in einer Holzbox saß. Er wurde beschlagnahmt.

Nach längerer Suche habe sich ein fachkundiger Tierarzt gefunden, der den Puma kurz betäubt habe. Dann sei das Tier "vorübergehend und unverletzt in eine artgerecht ausgestattete bayerische Facheinrichtung gebracht" worden. Gegen den Fahrer des Autos, einen 30-Jährigen aus Baden-Württemberg, wird nun wegen eines möglichen Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.