Oberstes britisches Gericht entscheidet über Unabhängigkeitsreferendum Schottlands

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entscheidet am Mittwoch darüber, ob Schottland auch ohne Zustimmung der Zentralregierung in London ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten darf. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein solches im Oktober kommenden Jahres stattfinden lassen. Die britische Zentralregierung lehnt ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum aber ab und verweigert ihre Zustimmung.