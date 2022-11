Oberstes britisches Gericht lehnt schottisches Unabhängigkeitsreferendum ab

Schottischer Nationalist vorm Obersten Gerichtshof in London

Vorerst kein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland: Das oberste Gericht in Großbritannien hat am Mittwoch das schottische Gesuch nach einer erneuten Abstimmung über die Trennung vom Vereinigten Königreich abgelehnt. Das schottische Parlament habe "nicht die Berechtigung, ein Referendum zur schottischen Unabhängigkeit" ohne Zustimmung aus London zu beschließen, erklärte der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Robert Reed. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon zeigte sich "enttäuscht".

Die Befugnis ein Unabhängigkeitsreferendum anzusetzen, sei dem Parlament des Vereinigten Königreichs vorbehalten, begründete der Oberste britische Gerichtshof. Das schottische Parlament könne dies also nicht tun, führte der in Schottland geborene Reed die Entscheidung des Gerichts aus.

Sturgeon wollte im Oktober 2023 ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum stattfinden lassen. Nach der Entscheidung des Gerichts erklärte sie: "Wir müssen und wir werden andere demokratische, rechtsgültige und verfassungsgemäße Mittel finden, durch die das schottische Volk seinen Willen ausdrücken kann." Dies könne nun "nur eine Wahl sein", fügte die Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP) hinzu.

Die nächste britische Parlamentswahl ist für 2025 vorgesehen, diese will Sturgeon nach eigenen Angaben nun zu einem "De-facto-Referendum" machen. Schottland sei es nicht möglich, "unsere eigene Zukunft ohne Westminsters Einverständnis zu wählen", erklärte Sturgeon. Das Konzept des Vereinigten Königreichs als freiwillige Partnerschaft sei somit als "Mythos" entlarvt worden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak begrüßte die Entscheidung des Gerichts dagegen als "klar und endgültig". Es sei jetzt an der Zeit, "zusammenzuarbeiten und das ist es, was diese Regierung tun wird", sagte Sunak im Parlament. Er werde "konstruktiv, gemeinschaftlich, in Partnerschaft" mit Edinburgh zusammenwirken.

Zuvor hatte der britische Schottland-Minister Alister Jack die Regierung in Edinburgh aufgefordert, sich auf die Belange zu konzentrieren, "die den Menschen in Schottland am wichtigsten sind". "Wir nehmen die einstimmige Entscheidung des Obersten Gerichtshof zur Kenntnis und respektieren sie", erklärte Jack.

Die Schotten hatten bereits 2014 über einen Austritt aus dem seit drei Jahrhunderten bestehenden gemeinsamen Königreich mit England und Wales abgestimmt. Damals setzten sich die Gegner einer Unabhängigkeit mit 55 zu 45 Prozent der Stimmen durch.

Sturgeon begründet den Wunsch nach einer erneuten Abstimmung mit dem Ausgang des Brexit-Referendums im Jahr 2016: Dabei hatte eine deutliche Mehrheit der Schotten gegen den inzwischen erfolgten Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Umfragen zufolge gäbe es derzeit eine knappe Mehrheit für die Unabhängigkeit.

Vor dem Gericht in London wollte der 70-jährige David Simpson die Hoffnung trotz der Entscheidung nicht aufgeben. "Das ist nicht das Ende", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Es gibt nichts Unmögliches." Er wähle seit 1970 die Unabhängigkeitspartei SNP.