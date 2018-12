Öffentliche Bildungsausgaben um fünf Milliarden Euro gestiegen

Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden haben sich vor allem wegen des Ausbaus von Kita-Plätzen im vergangenen Jahr um fünf Milliarden Euro auf 133,4 Milliarden Euro erhöht. Dies waren damit 3,9 Prozent mehr als im Jahr 2016, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht in der Steigerung aber noch keinen Grund zum Jubel.

Pro Einwohner im Alter von unter 30 Jahren sind dem Statistischen Bundesamt zufolge rund 5300 Euro für Bildung ausgegeben worden. In die Schulen flossen mit 66,1 Milliarden Euro knapp die Hälfte der öffentlichen Bildungsausgaben. Rund 30,5 Milliarden Euro entfielen auf Hochschulen und 26,6 Milliarden Euro auf Kindertageseinrichtungen.

In die Kitas flossen damit zuletzt im Vergleich zu 2010 deutliche 68,7 Prozent mehr öffentliche Gelder. Dies liegt am gemeinsam von Bund, Ländern und Gemeinden getragenen Kitaausbau.

Im Hochschulbereich stiegen die öffentlichen Ausgaben gegenüber 2010 ebenfalls deutlich um 35,4 Prozent. Haupttreiber für den Ausgabenanstieg in diesem Bildungsbereich war den Statistikern zufolge der Hochschulpakt, mit dem das Studienangebot für die steigenden Studierendenzahlen ausgebaut wurde.

Im Schulbereich gab es im Vergleich zu 2010 mit 11,9 Prozent den geringsten Ausgabenzuwachs. Hier sorgte vor allem der Ausbau des Ganztagsschulangebots für höhere Ausgaben. Auf der anderen Seite führte die Verringerung der Schülerzahlen in einzelnen Bundesländern und Schulbereichen zu geringeren Ausgaben.

Mit 94,3 Milliarden Euro trugen die Länder den deutlich größten Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben. Es folgten die Gemeinden mit 28,5 Milliarden Euro vor dem Bund, der 10,6 Milliarden Euro für Bildung ausgab.

Diese "Jubel-Rekordzahlen" dürften nicht darüber hinweg täuschen, dass das Bildungswesen in Deutschland weiterhin "dramatisch unterfinanziert" sei, sagte GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger. "Dass die Bildungsausgaben steigen, ist in einer prosperierenden Gesellschaft und bei einer wachsenden Zahl Lernender nichts Besonderes. Gemessen an seiner Wirtschaftskraft gibt Deutschland aber nicht nur weniger Geld aus als die OECD-Staaten im Schnitt, sondern auch als die Staaten der Europäischen Union."