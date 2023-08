Offenbar 18 Migranten bei Waldbrand in Griechenland getötet

Die Waldbrände in Griechenland breiten sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter aus. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 60 neue Brände, darunter zwei in der Nähe von Athen, gezählt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Besonders betroffen ist die Region der Hafenstadt Alexandroupoli, die im Nordosten unweit der Grenze zur Türkei liegt. Im dortigen Nationalpark von Dadia wurden die Leichen von 18 mutmaßlichen Migranten entdeckt.