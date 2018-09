Open-Air-Konzert gegen Fremdenhass in Chemnitz

Mit einem Open-Air-Konzert in Chemnitz wollen mehrere Rockbands am Montag (17.00 Uhr) ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und Fremdenhass setzen. An der Veranstaltung im Zentrum der sächsischen Stadt beteiligen sich unter anderem die Toten Hosen sowie die ostdeutschen Bands Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet. In einem auf Facebook veröffentlichten Aufruf fordern die Initiatoren Solidarität mit jenen Ausländern, die insbesondere nach dem Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz angegriffen wurden.

In Chemnitz war es nach dem Tötungsdelikt mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer. Zwei Männer aus Syrien und dem Irak sitzen in Untersuchungshaft. Am Samstag hatten 8000 Menschen an einer rechten Kundgebung teilgenommen, 3000 kamen zu einer Gegenveranstaltung.

jp/ilo