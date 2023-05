Oppositionskandidat Kilicdaroglu sieht sich bei Türkei-Wahl in Führung

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei sieht sich Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu in Führung. "Wir liegen vorne", schrieb der Sozialdemokrat am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Den vorläufigen Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge liegt der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Teilauszählungen zwar mit rund 52 Prozent der Stimmen vor Kilicdaroglu mit 41 Prozent. Allerdings bezogen sich die Zahlen nur auf etwas über 40 Prozent ausgezählte Stimmen, die zudem überwiegend aus Hochburgen der Regierungsparteien stammten. Zudem schrumpfte der Vorsprung Erdogans den Anadolu-Zahlen zufolge im Laufe des Abends.