Oscars werden bei großer Gala in Los Angeles vergeben

In Los Angeles hat die diesjährige Oscar-Verleihung begonnen. Bei den 95. Academy Awards im Dolby Theatre im Stadtteil Hollywood ist das in neun Kategorien nominierte deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" am Sonntag (Ortszeit) einer der Favoriten. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger ist nicht nur für den Oscar für den besten internationalen Film nominiert, sondern als erster deutscher Beitrag überhaupt in der Königskategorie bester Film.

Als Top-Favorit gilt mit elf Nominierungen das Science-Fiction-Abenteuer "Everything Everywhere All At Once" des Regie-Duos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. In dem wilden Genre-Mix wird die aus China stammende Chefin eines Waschsalons in den USA plötzlich in ein Multiversum aus Parallelwelten katapultiert und muss gegen eine Super-Bösewichtin ankämpfen, bei der es sich um ihre Tochter handelt. Der von Kritikern hoch gelobte Film hat bereits eine Reihe von Preisen gewonnen.

Gute Chancen auf einen Oscar oder mehrere Oscars haben auch die in neun Kategorien nominierte irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin", die acht Mal nominierte Filmbiografie "Elvis" und Steven Spielbergs autobiografischer Film "Die Fabelmans" mit sieben Nominierungen.

Im Rennen um den Oscar als beste Hauptdarstellerin gelten Cate Blanchett für ihre Verkörperung einer Dirigentin in "Tár" und "Everything Everywhere"-Schauspielerin Michelle Yeoh als Favoritinnen. Beim Preis für den besten Hauptdarsteller zeichnet sich ein Dreikampf zwischen "Elvis"-Schauspieler Austin Butler, Brendan Fraser ("The Whale) und Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") ab. Moderiert wird die Oscar-Gala zum dritten Mal von Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel.

Im vergangenen Jahr hatte das Gehörlosen-Drama "Coda" den Oscar für den besten Film gewonnen. Die Gala war von dem Angriff von Schauspielstar Will Smith auf den Komiker Chris Rock überschattet worden. Smith hatte Rock mitten auf der Bühne eine harte Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths unter Haarausfall leidende Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

