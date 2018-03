Oscars werden zum 90. Mal verliehen

In Hollywood werden am Sonntag (Ortszeit; Montag 02.00 Uhr MEZ) zum 90. Mal die Oscars verliehen. Topfvorit für die begehrtesten Filmpreise der Welt ist die Fantasy-Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers", die für 13 Auszeichnungen nominiert ist. Ferner gehören zum engeren Favoritenkreis der Kriegsfilm "Dunkirk" mit acht Nominierungen und die bitterböse Kleinstadtsatire "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit sieben Nominierungen.

Die Gala wird voraussichtlich zumindest zum Teil durch die Debatte um die sexuelle Drangsalierung sowie die Diskriminierung von Frauen in der Filmbranche geprägt sein. Zu erwarten ist, dass diverse Stars zur Rolle der Frauen in Hollywood Stellung beziehen.