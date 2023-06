Papst-Audienzen wegen Klinikaufenthalts bis zum 18. Juni abgesagt

Nach seiner erneuten Einlieferung ins Krankenhaus sind alle Audienzen von Papst Franziskus bis zum 18. Juni abgesagt worden. Als "Vorsichtsmaßnahme" würden alle Audienzen bis zu diesem Datum ausgesetzt, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Mittwoch mit. Der 86-Jährige war zuvor ins Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Dort sollte er wegen eines drohenden Darmverschlusses noch am Mittwoch unter Vollnarkose notoperiert werden. Anschließend sollte er mehrere Tage in der Klinik bleiben.