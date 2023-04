Papst bedankt sich bei Palmsonntagsmesse für Genesungswünsche

Nur einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat Papst Franziskus sich bei der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz in Rom persönlich für die Genesungswünsche während seiner Erkrankung bedankt. "Ich danke Euch für Eure Teilnahme und auch für Eure Gebete, die während der vergangenen Tage noch stärker waren", sagte der Papst vor etwa 30.000 Gläubigen. Zuvor war er mit dem Papamobil auf den mit mehr als 35.000 Pflanzen und Blumen geschmückten Platz gefahren worden.

Franziskus war erst am Samstag aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Der 86-Jährige war am Mittwoch in die Klinik eingeliefert und wegen einer "infektiösen Bronchitis" mit Antibiotika behandelt worden. Sein Krankenhaus-Aufenthalt hatte Spekulationen über einen möglichen Amtsverzicht des Kirchenoberhaupts angeheizt.

Doch von solch einem möglichen Schritt war am Sonntag keine Spur. Mit ernstem Gesichtsausdruck folgte der Pontifex der Zeremonie zu Beginn der Messe auf dem Petersplatz. In rot gewandete Kardinäle trugen lange Palmenblätter und Olivenzweige am sitzenden Franziskus vorbei über den Platz. Dieser segnete die Palmen, bevor er auf einen Gehstock gestützt zum Altar hinüberlief.

Die Palmsonntagsmesse wurde zwar unter dem Vorsitz von Papst Franziskus gefeiert. Der Pontifex blieb aber sitzen, während ein Kardinal die Messfeier am Altar leitete. Diese Einteilung war laut Vatikan bereits vor der Erkrankung des Papstes vereinbart worden, da Franziskus nicht mehr über längere Zeiträume stehen kann.

Der Papst, der zeitweise etwas blass wirkte, erhob sich lediglich zum Angelusgebet am Mittag. Die Menschenmenge applaudierte, als er sich bei ihnen bedankte. In einer Abschiedsrunde im Papamobil nach der Messe lächelte und winkte Franziskus, der Mitte März seinen zehnten Jahrestag als Papst begangen hatte.

Das Oberhaupt der weltweit 1,3 Milliarden Mitglieder der katholischen Kirche leidet seit einiger Zeit vermehrt unter Gesundheitsproblemen. Dazu gehören Knieprobleme, die ihn zur Nutzung eines Rollstuhls sowie einer Gehhilfe zwingen. 2021 hatte er sich einer Darmoperation unterziehen müssen.

Am Palmsonntag gedenken die christlichen Kirchen dem Einzug Jesu in Jerusalem vor seiner Kreuzigung. Eine Woche später, am Ostersonntag, wird seine Auferstehung gefeiert.