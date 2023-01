Papst-Besuch in Demokratischer Republik Kongo und Südsudan beginnt

Papst Franziskus beginnt am Dienstag einen sechstägigen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo und dem Südsudan. Das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche fliegt zunächst in die kongolesische Hauptstadt Kinshasa, wo am Mittwoch mehr als eine Million Menschen zu einer Messe unter freiem Himmel am Flughafen erwartet werden. Bei insgesamt zwölf geplanten öffentlichen Auftritten in den zwei afrikanischen Staaten will der Pontifex einem Vatikansprecher zufolge unter anderem über Erderwärmung und Entwaldung sowie soziale Probleme sprechen.