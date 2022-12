Papst Franziskus begeht zum zehnten Mal Christmette im Vatikan

Papst Franziskus begeht am Samstag (19.30 Uhr) die traditionelle Christmette im Petersdom. Es sind die zehnten Weihnachtsfeierlichkeiten seit dem Amtsantritt des argentinischen Pontifex im Jahr 2013. Im Vorfeld war zunächst unklar, ob das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche den Gottesdienst selbst feiert oder ihm nur vorsteht.

Franziskus hatte in den vergangenen Monaten wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Termine abgesagt. Er leidet seit längerer Zeit an Schmerzen im rechten Knie und stützt sich seit Monaten auf einen Gehstock oder sitzt im Rollstuhl. An der Christmette sollen in diesem Jahr 25 Kardinäle und etwa 200 Priester und Bischöfe teilnehmen.