Papst Franziskus betet Kreuzweg mit 800.000 jungen Menschen

Papst Franziskus hat am Freitag mit etwa 800.000 jungen Katholikinnen und Katholiken beim Weltjugendtag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gemeinsam einen Kreuzweg gebetet. Dabei erinnerte eine künstlerische Performance an die Sorgen der jungen Menschen "angesichts des hemmungslosen Verbrauchs der Ressourcen, der Bedrohung der Artenvielfalt und der Vernichtung der Wälder".

Wie am Vortag war der Papst am Nachmittag mit dem Papamobil durch einen Park in der Lissaboner Innenstadt gefahren, wo er von einer Menschenmenge und zahlreichen Fahnen verschiedener Länder empfangen wurde. Er hielt mehrfach an, um Babies zu segnen. "Er ist zu uns gekommen, obwohl er krank ist, um junge Menschen zu treffen", sagte die 17 Jahre alte Clémence De La Guerrande aus dem westfranzösischen Rouen.

Zuvor hatte Franziskus mit zehn jungen Menschen aus verschiedenen Ländern in der Botschaft des Heiligen Stuhls, wo er derzeit wohnt, zu Mittag gegessen. Am Vormittag hatte er drei spanischsprachigen Jugendlichen das Bußsakrament gespendet und sich mit Vertretern von Hilfsorganisationen getroffen.

Am Samstag will Franziskus ins portugiesische Fátima reisen, das zu den bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorten zählt. Der Papst hält sich seit Mittwoch in Portugal auf, wo er am katholischen Weltjugendtag in Lissabon teilnimmt.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt war der 86-Jährige am Donnerstag von hunderttausenden jungen Menschen aus der ganzen Welt wie ein Rockstar gefeiert worden. Das Programm der sechstägigen Großveranstaltung reicht von Kulturveranstaltungen und Debatten bis hin zu Gebetsstunden und Messen.

Die Weltjugendtage gehen auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II. zurück. Der erste internationale Weltjugendtag fand 1986 in Rom statt. 2005 waren zum Weltjugendtag mehr als eine Million junge Menschen nach Köln gekommen.

Für Franziskus ist es der vierte Weltjugendtag. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten bewegt der Papst sich vorwiegend im Rollstuhl oder mit einem Gehstock. Am Sonntag leitet er den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages in einem Park am Rande Lissabons.