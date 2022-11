Papst Franziskus empfängt deutsche Bischöfe zu Audienz

Papst Franziskus hat am Donnerstag die deutschen Bischöfe im Vatikan empfangen. Die Audienz fand im Zuge des sogenannten Ad-limina-Besuchs der Deutschen Bischofskonferenz statt, wie der Vatikan mitteilte. Nach Angaben der Bischofskonferenz war die zweistündige Begegnung eine "offene Gesprächsrunde", in welcher der Papst auf die Fragen und Themen der Bischöfe individuell geantwortet habe. Ein Thema sei dabei der umstrittene sogenannte synodale Weg der deutschen Kirche gewesen.

Der Besuch der deutschen Bischöfe beim Papst war mit Spannung erwartet worden, weil im Vatikan der synodale Weg der deutschen Kirche sehr kritisch gesehen wird. Der Papst wies die darin intensiv diskutierten deutschen Reformforderungen wiederholt mit dem Hinweis zurück, es sei keine zweite evangelische Kirche notwendig.

Wie die Bischofskonferenz erklärte, sollen die beim Gespräch mit dem Papst diskutierten Aspekte des synodalen Wegs und des weltweiten synodalen Prozesses der Kirche am Freitag bei einem Treffen der Bischöfe mit führenden Vertretern der Kurie im Vatikan vertieft werden.

Außer dem Thema Synodalität sei es bei der Audienz um Überlegungen zur Seelsorge in veränderter Zeit gegangen, um das Selbstverständnis des priesterlichen und bischöflichen Amts, um das Engagement von Laien in der Kirche sowie um die Herausforderung, wie Evangelisierung im Kontext einer säkularen Welt gelingen könne.

Außerdem hätten die Bischöfe über ihre Erfahrungen in ihren Bistümern berichtet. Über Einzelheiten der Gespräche will der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing aus Limburg, am Samstag informieren.

Die deutschen Bischöfe sind seit Montag in Rom. Ad-limina-Besuche machen Bischofskonferenzen aller Länder in regelmäßigen Abständen im Vatikan, die deutschen Bischöfe waren zuletzt 2015 gemeinsam dort.