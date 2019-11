Papst Franziskus in Japan eingetroffen

Papst Franziskus ist am Samstag in Japan eingetroffen, der zweiten und letzten Station seiner Asien-Reise. Bei strömendem Regen und starkem Wind stieg das katholische Kirchenoberhaupt am Flughafen der Hauptstadt Tokio aus dem Flugzeug.

Der Papst hatte zuvor Thailand besucht. In Japan will er unter anderem die am Ende des Zweiten Weltkriegs von US-Atombomben zerstörten Städte Hiroshima und Nagasaki besuchen. In der Vergangenheit hatte der Papst wiederholt über seine Angst vor einem Atomkrieg gesprochen. Nach Angaben des Vatikan will er in Japan für die Abschaffung von Atomwaffen werben.

Der Papst wird in Japan außerdem Überlebende der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vom März 2011 mit 18.500 Toten treffen. Das Erdbeben mit darauf folgendem Tsunami hatte die Atomkatastrophe von Fukushima ausgelöst.

In Thailand hatte der Papst unter anderem Kinderprostitution und Sextourismus angeprangert und für religiöse Toleranz geworben. Er traf sich auch mit buddhistischen Religionsvertretern. Sowohl in Thailand als auch in Japan ist der Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung sehr gering. Franziskus ist der erste Papst seit über drei Jahrzehnten, der die beiden Länder besucht. Johannes Paul II. hatte Japan 1981 besucht, drei Jahre später flog er nach Thailand.