Papst Franziskus trifft in Portugal Opfer von sexuellem Missbrauch

Zu Beginn seines fünftägigen Besuchs in Portugal hat sich Papst Franziskus mit Opfern von sexuellem Missbrauch durch Geistliche getroffen. Der Pontifex habe 13 Opfer in der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls in der Hauptstadt Lissabon empfangen, teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Das mehr als einstündige Treffen habe in einer Atmosphäre des "intensiven Zuhörens" stattgefunden, hieß es weiter.