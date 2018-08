Papst mit Rücktrittsforderung wegen Umgangs mit Missbrauchsfällen konfrontiert

Wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche sieht sich Papst Franziskus derzeit sogar mit Rücktrittsforderungen aus dem Klerus konfrontiert. Zu entsprechenden Äußerungen eines früheren Vatikan-Botschafters wollte sich das Kirchenoberhaupt am Sonntag bei seinem Rückflug aus Irland nicht äußern. Für Empörung sorgte Franziskus überdies mit einem Plädoyer für die psychiatrische Behandlung homosexueller Kinder. Der deutsche Lesben- und Schwulenverband (LSVD) verurteilte die Äußerungen am Montag scharf.

Beim Flug nach Rom wurde Franziskus auf den offenen Brief des früheren Vatikan-Botschafters in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano, angesprochen. Dieser wirft dem Papst vor, die Missbrauchsvorwürfe gegen den damaligen US-Kardinal Theodore McCarrick fünf Jahr lang ignoriert und Strafmaßnahmen gegen den Geistlichen aufgehoben zu haben. Dies sei geschehen, obwohl es gegen McCarrick Vorwürfe wegen "stark unmoralischen Verhaltens gegenüber Seminaristen und Priestern" gegeben habe. Vigano forderte daher die Abdankung des Papstes.

"Ich werde dazu kein Wort sagen", sagte der Papst den Journalisten im Flugzeug. "Lesen Sie den Brief aufmerksam und fällen Sie Ihr eigenes Urteil", fügte er hinzu. "Wenn etwas Zeit vergangen ist und Sie Ihre Schlüsse gezogen haben, werde ich mich vielleicht äußern."

Vigano, der bereits im Ruhestand ist, erhob die Beschuldigungen in einem elfseitigen Schreiben, das mehrere konservative katholische Publikationen in den USA am Samstag veröffentlichten. Der Ex-Botschafter wirft dem Papst darin vor, McCarrick "bis zum bitteren Ende gedeckt" zu haben. Im Juli nahm Franziskus ein Rücktrittsgesuch des wegen der Missbrauchsvorwürfe suspendierten Geistlichen an.

In den USA wie auch in Irland und Chile schlagen derzeit zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch durch hunderte katholische Geistliche in den vergangenen Jahrzehnten hohe Wellen. Während seines Besuchs in Dublin hatte Franziskus am Sonntag bei einer Messe um Vergebung für den sexuellen Missbrauch an Kindern in Irland durch katholische Geistliche gebeten. Dabei kritisierte er auch "Mitglieder der Kirchenhierarchie", die zu den Vergehen geschwiegen hätten.

Eine weitere Journalistenfrage während des Fluges lautete, was der Papst Eltern eines möglicherweise homosexuellen Kindes sagen würde. Er würde ihnen raten, "zu beten, nicht zu verurteilen, Gespräche zu führen, zu verstehen, dem Sohn oder der Tochter einen Platz zu geben", sagte Franziskus. Zugleich empfahl er eine psychiatrische Behandlung.

Wenn sich Homosexualität schon in der Kindheit zeige, "gibt es viel, das mit Psychiatrie gemacht werden kann, um zu sehen, wie die Dinge liegen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Anders sehe es aus, "wenn es sich nach 20 Jahren zeigt". Der Papst riet überdies davon ab, in "Schweigen ein Gegenmittel" zu sehen. "Seinen Sohn oder seine Tochter mit homosexuellen Tendenzen zu ignorieren, ist ein Mangel an Väterlichkeit oder Mütterlichkeit", mahnte er.

Der deutsche Lesben- und Schwulenverband (LSVD) verurteilte die Äußerungen des Papstes als "zutiefst besorgniserregend und falsch". "Äußerungen wie diese schüren Homosexuellenfeindlichkeit", sagte Henny Engels vom LSVD-Bundesvorstand am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Homosexualität ist keine Krankheit und bedarf folglich auch keiner Therapie."

Die "homosexuellenfeindliche Botschaft" des Papstes sei eine "herbe Enttäuschung", sagte Engels. 2013 habe der argentinische Papst noch dafür geworben, Lesben und Schwule nicht zu diskriminieren. Homosexuelle hätten wegen seines Satzes "wer bin ich, ihn zu verurteilen" gehofft, auch in der katholischen Kirche Akzeptanz zu finden. "Diese Hoffnungen scheinen nun zunichte gemacht", kritisierte Engels.