Papst nimmt nicht an Kreuzwegprozession am Kolosseum teil

Der vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassene Papst Franziskus hat seine Teilnahme am Kreuzweg in Rom kurzfristig abgesagt. "Aufgrund der großen Kälte dieser Tage" werde das Oberhaupt der katholischen Kirche die Prozession am Abend von der Residenz St. Martha aus verfolgen "und sich dem Gebet derjenigen anschließen, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammeln", erklärte der Vatikan am Freitagnachmittag.