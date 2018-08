Papst reist zu zweitägigem Besuch nach Irland

Papst Franziskus reist am Samstag zu einem zweitägigen Besuch nach Irland. Anlass ist der Abschluss des katholischen Weltfamilientreffens. Es wird jedoch erwartet, dass der Papst-Besuch von den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche überschattet wird. Laut Vatikan wird Franziskus mit Missbrauchsopfern zusammentreffen. Auch ein Gebet in einer den Opfern sexuellen Missbrauchs gewidmeten Kapelle in Dublin ist geplant.

Höhepunkt des Papst-Besuches ist eine Freiluftmesse am Sonntag, zu der rund 500.000 Besucher erwartet werden. Kritiker haben aus Protest gegen die Missbrauchsskandale zum Boykott der Messe aufgerufen und eine Gegenveranstaltung im Stadtzentrum von Dublin angekündigt. Im bislang streng katholischen Irland hat sich die Stimmung in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Ende Mai sprach sich eine deutliche Mehrheit in einem Referendum für ein Ende des Abtreibungsverbots aus. Drei Jahre zuvor stimmte eine ebenfalls deutliche Mehrheit für die Legalisierung der Homo-Ehe.