Papst verurteilt Gewalt bei Protesten chilenischer Ureinwohner

Papst Franziskus hat am Mittwoch die Anwendung von Gewalt bei den Protesten chilenischer Ureinwohner verurteilt. "Gewalt erzeugt Gewalt, Zerstörung verstärkt Teilung", sagte der Papst bei einer Freiluftmesse im Süden Chiles. Vor seinem Besuch im Herzen der von indigenen Völkern bewohnten Region La Araucanía hatten Unbekannte dort unter anderem katholische Kirchen angegriffen.

"Wir müssen darauf bestehen, dass eine Kultur des gegenseitigen Respekts nicht auf Gewalttaten und Zerstörung basieren kann", sagte der Papst. "Ihr könnt euch nicht dadurch durchsetzen, dass ihr andere zerstört, weil das nur zu mehr Gewalt und Teilung führt."

Franziskus widmete die Messe den Opfern der Diktatur von Augusto Pinochet. Der Gottesdienst sei "für all jene, die gelitten haben und gestorben sind", sagte der Papst. Die Messe fand auf dem Flughafen Maquehue südwestlich der Stadt Temuco statt, auf dem schwere Menschenrechtsverletzungen stattfanden, wie der Papst in Erinnerung rief.

Der Luftstützpunkt Maquehue war eines der Hauptinternierungslager in der Region während der Pinochet-Diktatur in den 70er Jahren. Zahlreiche Folterungen und Exekutionen politischer Gefangener wurden von hier berichtet.

Papst Franziskus war am Montag in Chile zu seinem sechsten Lateinamerikabesuch angekommen. Am Dienstag entschuldigte er sich in der Hauptstadt Santiago die Chile bei den Opfern von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche. Am Donnerstag reist der Pontifex weiter nach Peru.