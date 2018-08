Papst will Messe vor hunderttausenden Gläubigen in Irland feiern

Zum Abschluss seines Irland-Besuchs feiert Papst Franziskus am Sonntag eine große Freiluftmesse in der Hauptstadt Dublin (16.00 Uhr MESZ). Zu dem Gottesdienst werden rund 500.000 Menschen erwartet. Kritiker haben aus Protest gegen die Missbrauchsaffären zum Boykott der Messe aufgerufen und eine Gegenveranstaltung im Stadtzentrum angekündigt. Am Abend kehrt Franziskus in den Vatikan zurück.

Bereits am Samstag hatte der Papst der Kirche "Versagen" im Umgang mit den Missbrauchsskandalen in Irland bescheinigt. Das Fehlverhalten der Kirche bleibe "eine Quelle des Schmerzes und der Scham für die katholische Gemeinschaft", sagte er. Die Missbrauchsskandale haben der einstmals mächtigen katholischen Kirche in Irland einen dramatischen Vertrauensverlust beschert.