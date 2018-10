Paris und Berlin uneins über Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien

Die Regierungen in Berlin und Paris sind uneins in der Frage eines Waffenembargos gegen Saudi-Arabien. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte Forderungen nach einem Lieferstopp, wie er von Deutschland als Reaktion auf den Fall Khashoggi verhängt wurde, am Freitag in Bratislava als "reine Demagogie". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte derweil in Prag, dass Deutschland vorerst keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien exportieren werde.

Macron äußerte sich in ungewöhnlich scharfem Ton zu den Embargo-Forderungen. Waffenlieferungen an das Königreich hätten "nichts mit Herrn Khashoggi zu tun", sagte er bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt. "Man darf hier nicht alles durcheinanderbringen." Sollten Sanktionen notwendig werden, müsse es eine "europäische Antwort" geben - allerdings nicht ehe "alle Fakten bekannt sind".

Auch Merkel kündigte Gespräche über eine gemeinsame Gangart in der EU an, hielt aber an ihrem Sonntag angekündigten Kurs fest, vorerst keine deutschen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien mehr genehmigen zu wollen.

Die Bundesregierung habe klargemacht, dass vor einer Wiederaufnahme der Lieferungen zunächst die Hintergründe des Falls Khashoggi aufgeklärt werden müssten, sagte Merkel bei einem Besuch in Prag. Deutschland werde bis zu einer Klärung keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien liefern.

Am Donnerstag hatte Merkel in einem Telefonat mit dem saudiarabischen König die Tötung Khashoggis "aufs Schärfste" verurteilt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte. Merkel habe das Königreich zu einer "raschen, transparenten und glaubhaften Aufklärung" aufgerufen und erklärt, Deutschland stehe "bereit, zusammen mit internationalen Partnern angemessene Maßnahmen zu ergreifen".

Das Europaparlament rief ebenfalls am Donnerstag die EU auf, ein Embargo für die Ausfuhr von Waffen nach Saudi-Arabien zu verhängen. Auch aus Österreich, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, kamen entsprechende Forderungen.

"Vor allem der schreckliche Krieg im Jemen und die Katar-Krise sollten uns Anlass sein, als Europäische Union gegenüber Saudi-Arabien endlich gemeinsam zu handeln", sagte die österreichische Außenministerin Karin Kneissl der "Welt". "Wenn wir als gesamte EU Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien stoppen, kann das ein Beitrag zur Beendigung dieser Konflikte sein."

Die Tötung Khashoggis sei zudem "zutiefst erschütternd" und "ein beispielloser Rechtsbruch", sagte die Ministerin. "Es ist aber nur der Gipfel des Horrors."

Der saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi, der sich zuletzt in der "Washington Post" kritisch mit der Lage in seiner Heimat auseinandersetzte, war getötet worden, als er am 2. Oktober einen Termin im saudiarabischen Konsulat in Istanbul hatte.

Saudi-Arabien hatte am Samstag unter massivem internationalen Druck erklärt, der Journalist sei im Konsulat bei einem "Faustkampf" zu Tode gekommen. Diese offizielle Version der Ereignisse wird allerdings international stark angezweifelt.

Für viele EU-Staaten geht es bei Waffenverkäufen um massive wirtschaftliche Interessen. Riad war zwischen 2008 und 2017 nach Indien Frankreichs zweitgrößter Waffenkunde, mit Geschäften in Höhe von etwa zwölf Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr verkaufte Paris Waffen im Wert von 1,38 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien.

2016 war Frankreich der achtgrößte Waffenlieferant für das Königreich - an der Spitze standen die USA, China und Deutschland.

Macron kündigte am Freitag "individuelle Sanktionen" gegen die Verantwortlichen im Fall Khashoggi an. Die Maßnahmen müssten dann "in allen Bereichen" gelten und nicht nur in der Rüstungsbranche.

Am Sonntag reist Saudi-Arabiens Generalstaatsanwalt Saud bin Abdullah al-Muadschab türkischen Angaben zufolge nach Istanbul. Dort soll er seinen türkischen Amtskollegen treffen, um sich über den Stand der Ermittlungen auszutauschen.