Parteien liefern sich Schlagabtausch vor bayerischer Landtagswahl

Anderthalb Monate vor der Landtagswahl in Bayern liefern sich die Parteien beim politischen Montag (09.00 Uhr) des Volksfests Gillamoos in Abensberg ihren traditionellen jährlichen Schlagabtausch. In den Festzelten sprechen für CSU und SPD Ministerpräsident Markus Söder und Bundesparteichefin Andrea Nahles. Bei Grünen, FDP und Freien Wählern werden der frühere Bundesparteichef Cem Özdemir, Spitzenkandidat Martin Hagen und der bayerische Parteichef Hubert Aiwanger erwartet. Abseits der Festwiese tritt die AfD mit Bundesparteichef Jörg Meuthen an.

In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Laut jüngsten Umfragen ist die CSU weit davon entfernt, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. Die politische Debatte vor dem Urnengang deutet zudem darauf hin, dass die Bildung einer Koalition schwierig werden könnte.