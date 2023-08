Paus legt Gesetzentwurf für Kindergrundsicherung vor

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat den mit Spannung erwarteten Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung fertiggestellt. Sie sei "optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf auch bald im Kabinett beschließen können, sobald wir die sachpolitische Debatte gemeinsam vorantreiben", sagte Paus am Freitag in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betrachtet die Pläne für die geplante Kindergrundsicherung nach eigener Aussage als weitgehend fertig. Aus Koalition und Opposition kamen angesichts der Streitigkeiten in der Ampel Rufe nach der Rückkehr zur Sacharbeit.

Der Entwurf befinde sich derzeit im Vorhabenclearing und werde "demnächst" in die Ressortabstimmung gehen, sagte Paus. Ihr Entwurf enthalte mehrere Berechnungsvarianten, wie von Bundeskanzler Scholz gefordert.

Der Kanzler sagte am Rande eines Besuchs in Salzburg, er halte die Pläne für weitgehend fertig. Wie er schon mehrfach deutlich gemacht habe, "sind wir mit 99 Prozent fertig", sagte Scholz. "Vielleicht sind es nur 98 Prozent, je nach dem, was man zählt". "Den Rest schaffen wir auch noch", betonte der Kanzler.

Zu den unterschiedlichen Varianten für die Kosten der Kindergrundsicherung wollte Paus sich am Freitag unter Hinweis auf den regierungsinternen Abstimmungsprozess nicht äußern.

Demnach enthält der Entwurf inhaltlich die bereits bekannten Komponenten. Die Kindergrundsicherung soll verschiedene Sozialleistungen zusammenfassen. "Sie besteht aus einem Garantiebetrag für alle Kinder und dem Zusatzbetrag, der sich nach dem Einkommen der Familie richtet", sagte Paus. "Wer mehr Hilfe benötigt, bekommt auch mehr Unterstützung", betonte die Grünen-Politikerin.

Künftig soll eine Stelle für Kindergrundsicherung prüfen, ob Eltern Anspruch auf den Zusatzbetrag haben und diese dann proaktiv informieren. Familien sollen den Antrag über ein Online-Portal stellen können.

Um die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung und deren Finanzierung wird seit Monaten heftig in der Ampel-Koalition gerungen. Paus hatte zunächst einen Kostenrahmen von zwölf Milliarden Euro genannt, zuletzt sprach sie von bis zu sieben Milliarden Euro.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Haushaltsplanung für 2025 bislang nur einen "Platzhalter" von zwei Milliarden Euro berücksichtigt. Wegen der offenen Finanzierungsfrage hatte Paus am Mittwoch im Kabinett eine Vorlage Lindners für Steuersenkungen für Unternehmen gestoppt. Dies heizte die Konflikte in der Ampel-Koalition neu an.

SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte kein Verständnis für das Veto von Paus zu Lindners Wachstumschancengesetz. "Ich habe versucht, für mich herauszufinden, was die Gründe sind – und ich kann bis heute nicht erkennen, was der Grund sein soll", sagte er im Fernsehsender "Welt".

Außerdem beklagte er den Verlust der guten Stimmung in der Koalition. "Da war viel Vertrauen, da war Aufbruch, da war Miteinander, da war Fortschritt", sagte er. Da müsse bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August "sehr offen drüber geredet werden".

Auch Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic mahnte Änderungen im Umgang miteinander an.In den Zeitungen der Funke Mediengruppe kritisierte Mihalic "die Schärfe im Ton mancher Koalitionsmitglieder", ohne allerdings Namen zu nennen. Sie drang auf eine Rückkehr "in den Arbeitsmodus".

Paus' Blockade des Wachstumschancengesetzes kritisierte Mihalic ausdrücklich nicht. Es sei "doch normal, dass ein Gesetzentwurf noch mal geschoben wird, wenn Beratungsbedarf herrscht", sagte sie.

Aus der Opposition kam Kritik an dem aktuellen Ampel-Streit. Die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner warf Paus vor, die Wirtschaft "in Geiselhaft" zu nehmen und nannte ihr Verhalten "unverantwortlich". Die Linkspartei dagegen kritisierte die Vorgänge rund um die Kindergrundsicherung. "Die Verzwergung und Verschleppung der Kindergrundsicherung ist ein sozialpolitisches Versagen der Ampel-Regierung", erklärte Parteichefin Janine Wissler.