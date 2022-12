Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies teilte am Donnerstag seine Tochter Kely Nascimento im Onlinedienst Instagram mit. "Wir lieben Dich unendlich. Ruhe in Frieden", schrieb sie.

Der Fußball-Weltmeister war zuletzt in einem Krankenhaus in São Paulo wegen einer Darmkrebserkrankung behandelt worden. Der legendäre Sportler mit dem bürgerlichen Namen Edson Arantes do Nascimento gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er errang mit der brasilianischen Nationalmannschaft drei Mal den Weltmeistertitel - in den Jahren 1958, 1962 und 1970. In den vergangenen Jahren hatte Pelé immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.