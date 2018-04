Pentagon bestätigt Festsetzung von deutschem Dschihadisten Zammar in Syrien

Das US-Verteidigungsministerium hat die Festsetzung des deutschen Dschihadisten Mohammed Haydar Zammar in Syrien bestätigt. "Wir können bestätigen, dass Mohammed Haydar Zammar, ein syrischstämmiger deutscher Staatsbürger, vor mehr als einem Monat von SDF-Partnern gefangengenommen wurde", erklärte ein Pentagon-Sprecher am Donnerstag mit Blick auf die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Die aus arabischen und Kurdenkämpfern bestehende Truppe wird von den USA im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt.

Ein ranghoher Kurdenkommandeur hatte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch gesagt, dass Zammar festgesetzt worden sei und verhört werde. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zunächst, es liege ein "unbestätigter Hinweis" vor, wonach sich Zammar "in Gewahrsam von Anti-IS-Kräften in Syrien befinden soll".

Zammar war ein enger Vertrauter der Hamburger Gruppe um die Flugzeugattentäter des 11. September 2001. Ende 2001 setzte er sich nach Marokko ab. Dort wurde er vom US-Geheimdienst CIA verschleppt und an die syrischen Behörden übergeben, die ihn ins Gefängnis sperrten.

Ein syrisches Gericht verurteilte Zammar 2007 zu zwölf Jahren Haft wegen Mitgliedschaft bei den Muslimbrüdern. Vier Jahre später begann der Syrien-Konflikt, und viele islamistische Gefangene wurden freigelassen oder brachen aus dem Gefängnis aus und schlossen sich dschihadistischen Gruppen an. Der Kurdenkommandeur machte keine Angaben dazu, ob Zammar aktiv als Mitglied einer extremistischen Gruppe in Syrien gekämpft hat.