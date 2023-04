Perus Ex-Präsident in Gefängnis nahe Lima überstellt

Nach seiner Ankunft in Peru ist der wegen Korruption beschuldigte frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo in ein Gefängnis überstellt worden. Der Ex-Präsident habe nach seiner Auslieferung aus den USA den Obersten Gerichtshof in Lima verlassen und sei am Sonntag in das Barbadillo-Gefängnis östlich der Hauptstadt gebracht worden, teilte die Justiz im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Nach Angaben von AFP-Reportern wurde Toledo in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit einem Polizeihubschrauber in das gleiche Gefängnis gebracht, in dem auch die Ex-Präsidenten Pedro Castillo und Alberto Fujimori inhaftiert sind. Laut Justiz wird Toledo zunächst 18 Monate in Untersuchungshaft verbringen. Einen vorherigen Antrag auf Hausarrest hatte die Justiz eigenen Angaben zufolge abgelehnt.

Der 77-Jährige, dem in Peru Korruption und Geldwäsche zur Last gelegt werden, war am Freitag vor einem Bundesgericht der kalifornischen Stadt San José erschienen und von Polizisten des zuständigen US Marshals Service in Gewahrsam genommen worden.

Toledo, der von 2001 bis 2006 peruanischer Präsident war, lebte in den vergangenen Jahren in den USA. Er wird im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht beschuldigt. Den Ermittlern zufolge erhielt Toledo von Odebrecht im Gegenzug für öffentliche Bauaufträge Millionen von Dollar. Toledo weist die Anschuldigungen zurück.

Peru hatte bereits 2018 bei den USA die Auslieferung des Ex-Präsidenten beantragt. Toledo wurde dann im Juli 2019 in Kalifornien festgenommen und im folgenden Jahr in den Hausarrest entlassen. Er legte zahlreiche Rechtsmittel gegen seine Auslieferung ein. Ein US-Bundesberufungsgericht lehnte vergangenen Dienstag den letzten entsprechenden Antrag aber ab.

Der brasilianische Odebrecht-Konzern steht im Mittelpunkt eines weitverzweigten Korruptionsskandals, der in den vergangenen Jahren zahlreiche lateinamerikanische Staaten erfasst hat. In einigen Ländern lösten die Korruptionsfälle um Odebrecht politische Krisen aus.