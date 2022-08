Perus Präsidentenpalast auf Suche nach Schwägerin von Staatschef Castillo durchsucht

Wegen Korruptions- und Geldwäschevorwürfen gegen die Schwägerin von Perus Staatschef Pedro Castillo haben Staatsanwaltschaft und Polizei den Präsidentenpalast in Lima durchsucht. Der Polizeieinsatz, bei dem Castillos Schwägerin Yenifer Paredes am Dienstagabend (Ortszeit) gefasst werden sollte, dauerte rund vier Stunden und blieb ergebnislos, wie die Justiz mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte demnach angeordnet, "den Wohnbereich des Präsidentenpalastes" zu durchsuchen.

Der Polizeieinsatz ist beispiellos. Noch nie in der Geschichte Perus war die Polizei in den Präsidentenpalast eingedrungen, um jemand Verdächtigen zu suchen.

Paredes lebt mit Castillo und dessen Familie zusammen im der Präsidentenresidenz. Zeitgleich mit der Durchsuchung im Präsidentenpalast fanden in dem Fall weitere Polizeieinsätze an verschiedenen Orten der peruanischen Hauptstadt statt.

Mehrere Hauptverdächtige wurden festgenommen, darunter José Nenil Medina, der Bürgermeister einer Ortschaft in Castillos Heimatregion ist, sowie die Unternehmer-Brüder Hugo et Angie Espino. Ein Gericht genehmigte eine zehntägige Untersuchungshaft für die Verdächtigen, die alle am selben Korruptions- und Geldwäschenetzwerk beteiligt gewesen sein sollen.

Wegen des Korruptionsnetzwerks war Yenifer Paredes Mitte Juli bereits zu einer Zeugenaussage einbestellt worden. Außerdem wurde sie aufgefordert, vor einem Kontrollausschuss des Parlaments auszusagen. Gegen Präsident Castillo selbst hat die Staatsanwaltschaft fünf Ermittlungsverfahren wegen Korruption eröffnet, was ebenfalls beispiellos in der Geschichte Perus ist.