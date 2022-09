Pfiffige Hundertjährige in Augsburg überlistet Telefonbetrüger

In Augsburg hat eine pfiffige Hundertjährige zusammen mit ihrem studentischen Nachbarn einen Telefonbetrüger überlistet. Wie die bayerische Polizei am Freitag mitteilte, rief ein unbekannter Täter die Frau am Vortag an und versuchte mit einem sogenannten Schockanruf, an ihr Erspartes zu gelangen. Die Hundertjährige war jedoch gut informiert und erkannte den Betrugsversuch. Sie hielt den Anrufer am Telefon und ging zu ihren Nachbarn, einem 26-jährigen Studentenpaar.