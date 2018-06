Pflegebevollmächtigter schlägt Anreizprogramm für mehr Fachkräfte vor

Im Ringen um mehr Pflegekräfte hat Gesundheits-Staatssekretär Andreas Westerfellhaus ein Sofortprogramm vorgeschlagen. Ziel sei es, "Pflegefachkräfte, die den Beruf verlassen haben, wieder in die Pflege zurückzuholen und Pflegefachkräften, die in Teilzeit arbeiten, Anreize zu geben, ihre Arbeitszeit aufzustocken", erklärte der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung am Donnerstag in Berlin. Entscheidend sei, dass die Betroffenen "ihren Beruf zufrieden ausüben und somit in der Pflege bleiben".

In seinem Papier "Mehr PflegeKRAFT" schlägt Westerfellhaus Prämien von 5000 Euro für Berufsrückkehrer und von 3000 Euro für Teilzeitkräfte vor, die ihre Arbeitszeit um mindestens 20 Prozent der Vollarbeitszeit aufstocken. Ebenfalls 3000 Euro soll es für Absolventen einer Pflegeausbildung bei der Ersteinstellung geben, dazu für Betreiber einer Pflegeeinrichtung jeweils 1500 Euro für die Rekrutierung einer Fachkraft und weitere 1500 Euro, wenn diese nach einem Jahr weiter im Betrieb tätig ist.

In einem auf drei Jahre befristeten Modell sollen alle Pflegekräfte zudem bei 80 Prozent Arbeitszeit 100 Prozent Lohn erhalten können. Arbeiten sie weiterhin Vollzeit, können sie stattdessen einen Treuebonus als Gehaltszuschlag in Anspruch nehmen. Den Fachkräften soll zudem mehr Eigenverantwortung übertragen werden.

Finanzielle Belohnungen soll es auch für Arbeitgeber geben, die faire und moderne Arbeitsbedingungen anbieten, beispielsweise mitarbeiterorientierte Arbeitszeitmodelle oder Qualifikationsmöglichkeiten. Um Betreiber zu mehr Ausbildungsangeboten zu bewegen, soll der Kostenanteil der Pflegeeinrichtungen an der neuen Pflegeausbildung gesenkt werden.

Zur Finanzierung des Programms heißt es lediglich, diese sollten nicht einseitig durch die Pflegebedürftigen getragen, sondern "auf möglichst breite Schultern verteilt" werden. Aktuellen Zahlen zufolge fehlen in Deutschland mindestens 35.000 Pflegekräfte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte kürzlich die Eckpunkte eines Programms vorgestellt, das im Kern 13.000 zusätzliche Stellen im Pflegebereich vorsieht. Allerdings können derzeit viele offene Stellen mangels Bewerbern nicht besetzt werden. Nach Einschätzung von Experten spielt dabei das niedrige Lohnniveau für Pflegekräfte eine wichtige Rolle.