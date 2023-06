Pharrell Williams gibt Debüt als Mode-Designer mit Louis Vuitton-Show

Mit einer spektakulären Modenschau in Paris hat der zum Mode-Designer avancierte US-Sänger Pharrell Williams sein Debüt bei Louis Vuitton gegeben. Stars wie Rihanna, Beyonce, Jay-Z und LeBron James gaben sich am Dienstag ein Stelldichein auf der historischen Brücke Pont Neuf im Zentrum der französischen Hauptstadt, auf der Williams einen goldenen Teppich ausrollen ließ.

In seiner Kollektion setzte der 50-Jährige auf das vertraute Schachbrettmuster und Lederwaren, ergänzt um verpixelte Muster und Anzüge in Tarnfarben. Neben den klassischen Louis Vuitton-Taschen in Brauntönen gab es auch Exemplare in knalligen Farben.

Musikalisch unterlegt war die Modenschau mit feierlicher Klassik unter Leitung von Starpianist Lang Lang und Gospelchören. Zum Abschluss gab es ein Überraschungskonzert von Jay-Z - mit einem kurzen Auftritt von Pharrell Williams selbst.