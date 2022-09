Pilotinnen und Piloten der Lufthansa zum ganztägigen Streik aufgerufen

Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa sind am Freitag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Der Ausstand begann offiziell nach Mitternacht, in den frühen Morgenstunden fallen die ersten geplanten Verbindungen in Frankfurt am Main und München aus. Einige Flüge mussten laut Lufthansa aber bereits am Donnerstag gestrichen werden. Die Lufthansa annullierte insgesamt 800 Flüge, betroffen sind etwa 130.000 Passagiere.