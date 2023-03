Pistorius bei einem Truppenbesuch in Eckernförde

Pistorius besucht in Litauen Militärübung und führt politische Gespräche

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) setzt am Dienstag seinen Besuch in Litauen fort. Auf dem Truppenübungsplatz Pabrade beobachtet er die Übung "Griffin Lightning", bei der etwa 600 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zusammen mit litauischen Soldatinnen und Soldaten die Verteidigung Litauens gegen einen potenziellen Aggressor üben.

Ab Dienstagmittag sind in der Hauptstadt Vilnius politische Gespräche mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte und Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas geplant. Am Montag hatte Pistorius in Rukla Soldatinnen und Soldaten des deutschen Einsatzkontingents der Nato-Kampfgruppe Enhanced Forward Presence (EFP) getroffen. Deutschland leitet die multinationale Kampfgruppe zur Sicherung der Ostflanke der Nato.