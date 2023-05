Polen bildet laut EU bereits ukrainische Kampfjet-Piloten aus

Als womöglich erstes EU-Land hat Polen nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit der Ausbildung ukrainischer Kampfjet-Piloten begonnen. Das Training der F-16-Piloten habe "in mehreren Ländern begonnen", darunter Polen, sagte Borrell am Dienstag am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Ein EU-Diplomat bestätigte seine Angabe zu Polen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lässt noch prüfen, wie Deutschland die Kampfjet-Allianz unterstützen kann.

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren bestätigte in Brüssel, dass auch ihr Land zu der transatlantischen Kampfjet-Koalition gehört, die ukrainische Piloten ausbilden will und in einem "nächsten Schritt" auch F-16-Kampfflugzeuge an Kiew liefern könnte. US-Präsident Joe Biden hatte dafür zuvor den Weg freigemacht.

Nach dem grünen Licht aus Washington könnten die Niederlande in Europa "mit Dänemark, Belgien, dem Vereinigten Königreich und anderen Verbündeten zusammenarbeiten", sagte Ollongren. Die Ausbildung solle "so bald wie möglich" beginnen. Da die Niederlande nach ihren Worten auf modernere F-35-Kampfflugzeuge umstellen wollen, könne es sinnvoll sein, die F-16 abzugeben.

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte zu einer möglichen deutschen Unterstützung für die Kampfjet-Koalition: "Die Möglichkeiten wären dafür außerordentlich beschränkt und werden derzeit geprüft." Der deutsche Beitrag sei "nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten", betonte er in Brüssel. Er sehe aber "kein Eskalationsrisiko" mit Blick auf Russland.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), riet im Deutschlandfunk, Deutschland solle sich der Kampfjet-Allianz anschließen. Hilfe wäre nach seinen Worten etwa logistisch oder finanziell möglich.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dankte allen beteiligten Ländern. "Das ist ein wichtiger Schritt", sagte er vor einem Arbeitsessen mit den EU-Verteidigungsministern. Er ermögliche eine spätere Lieferung von Kampfjets.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell verglich die Debatte mit der über Kampfpanzer im vergangenen Jahr: Anfangs seien alle zurückhaltend, später werde aber doch geliefert. So sei es mit den Leopard-Panzern gewesen und so werde es auch bei den F-16-Jets kommen.

Die Verteidigungsminister berieten in Brüssel zudem über die zugesagten Munitionslieferungen an die Ukraine. Er rechne mit "guten Nachrichten", sagte Borrell. Auf Druck der Ukraine und Estlands hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs Kiew im März eine Million Geschosse binnen eines Jahres zugesagt. Zuletzt gab es aber Zweifel, ob dies erreicht werden kann. Alle müssten mehr tun, um das "realistische" Ziel zu erreichen, forderte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur in Brüssel.

Pistorius plädierte für "pragmatische Lösungen". Die Minister kamen mit Vertretern der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) zusammen, die erstmals gemeinsame Aufträge an die Rüstungsindustrie koordinieren soll. Denn die Munitionslager der EU-Länder sind weitgehend leer.

Die EU-Kommission gab indes eine neue Hilfstranche für die Ukraine von 1,5 Milliarden Euro frei. Sie gehört zu einem Paket von bis zu 18 Milliarden Euro für dieses Jahr, das die Mitgliedsländer bereits Ende des vergangenen Jahres beschlossen hatten. Die Mittel sollen der ukrainischen Regierung helfen, Krankenhäuser und Schulen offen zu halten oder Straßen, Brücken und Energieleitungen wiederherzustellen, die Russland zerstört hat.