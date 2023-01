Polizei beendet Räumung von Fechenheimer Wald in Frankfurt am Main

Die Polizei hat die Räumung des aus Protest gegen einen Autobahnausbau besetzten Fechenheimer Walds in Frankfurt am Main nach zweieinhalb Tagen beendet. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die letzten noch verbliebenen Baumhäuser und anderen Strukturen am Freitag geräumt. Alle Menschen seien dabei "sicher" auf den Boden gebracht worden.