Polizei geht nach Autobränden in Bremen von Verwechslung aus

Nach einem Brandanschlag auf zwei Autos in Bremen, die laut Bekennerschreiben Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gelten sollten, geht die Polizei von einer Verwechslung aus. Ein neues Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internetplattform sei weiterhin falsch, teilten die Beamten am Freitag mit. Das ausgebrannte Auto gehöre nicht Mäurer, sondern einem ihm offenbar ähnlich sehenden anderen Mann. Die Beamten seien mit dem Halter in Kontakt.