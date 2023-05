Polizei räumt Protestcamp von Umweltschützern in Berlin

In Berlin hat die Polizei am Mittwoch ein Protestcamp von Umweltschützern im Wald der Wuhlheide geräumt. Wie die Polizei mitteilte, holten Einsatzkräfte zusammen mit Höhenkletterern Protestierende einzeln aus Baumhäusern. Diese wurden dann nacheinander abgetragen. Ein Polizeihubschrauber suchte zudem den Wald ab, um zu verhindern, dass weitere Aktivistinnen und Aktivisten zum Camp gelangten. In der Spitze waren 400 Kräfte im Einsatz.